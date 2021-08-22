В аэропорту Кабула в давке погибли семь человек
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В международном аэропорту Кабула в результате давки погибли еще семеро афганцев, подтвердило министерство обороны Великобритании в воскресенье, 22 августа. "В своих мыслях мы с семьями семерых афганских гражданских лиц, трагически погибших в толпе в Кабуле", — говорится в заявлении министерства. В заявлении отмечается, что ситуация в аэропорту остается исключительно сложной, но делается все возможное, чтобы осуществлять эвакуацию как можно безопаснее.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее корреспондент британской медикомпании Sky News, находящийся на месте событий, сообщил, что перед воротами аэропорта началась давка среди толп афганцев, стремившихся прорваться в зону вылета. По его словам, несколько человек были задавлены в толпе. Корреспондент видел, как из толпы выносят завернутые в белое трупы. Солдаты и санитары пытались оказать помощь отчаявшимся, обезвоженным людям, но для некоторых помощь пришла слишком поздно, отметил он.

Между тем западные страны продолжают эвакуацию из Афганистана людей, спасающихся от талибов. Бундесвер поздно вечером 21 августа сообщил, что из Кабула вывезено на самолетах более 2130 человек. Американские войска за неделю эвакуировали по воздушному мосту около 17 тысяч человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

7

Source

Deutsche Welle

Tags

Афганистан Талибан
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом