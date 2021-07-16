В Афганистане убили фотокорреспондента Reuters, лауреата Пулитцеровской премии

Фотокорреспондент Reuters Даниш Сиддики погиб в провинции Кандагар на юге Афганистана. Он освещал там боевые действия, сообщает Reuters.

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Сиддики проработал в Reuters более 10 лет, он жил в Мумбаи. В 2018 году вместе с еще 6 коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии за снимки насильственных преступлений в Мьянме.

США более чем на 95% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана. На этом фоне в стране наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по ряду направлений.

Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории республики.