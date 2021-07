В Афганистане убили фотокорреспондента Reuters, лауреата Пулитцеровской премии

Фотокорреспондент Reuters Даниш Сиддики погиб в провинции Кандагар на юге Афганистана. Он освещал там боевые действия, сообщает Reuters.

Сиддики проработал в Reuters более 10 лет, он жил в Мумбаи. В 2018 году вместе с еще 6 коллегами был удостоен Пулитцеровской премии в области художественной фотографии за снимки насильственных преступлений в Мьянме.

США более чем на 95% завершили процесс вывода своих войск из Афганистана. На этом фоне в стране наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления по ряду направлений.

Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории республики.

A Reuters photographer since 2010, Danish Siddiqui covered the wars in Afghanistan and Iraq, the Rohingya refugees crisis, the Hong Kong protests and Nepal earthquakes. Here is a selection of some of the Pulitzer Prize-winning photographer's best workhttps://t.co/jyICjnP4X2 pic.twitter.com/spkfVr7QMM