В Афганистане угнали украинский самолет
Foto: Ukraine International Airlines

Неизвестные угнали самолет, который был предназначен для эвакуации украинских граждан из Афганистана, и использовали его для вывоза людей в Иран. Инцидент произошел на прошлой неделе, однако заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал о нем только сегодня. Слова чиновника со ссылкой на местное радио передает РИА Новости.

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"Наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", — приводит агентство слова дипломата.

Енин добавил, что последующие три попытки вывезти граждан Украины тоже не увенчались успехом: гражданам страны не удавалось попасть на территорию аэропорта в Кабуле, откуда ведется эвакуация. Затем ситуация изменилась: 23 августа на украинской территории приземлился уже третий самолет с эвакуированными из Афганистана людьми.

Сейчас аэропорт Кабула контролируют войска США, используя его для вывоза американских граждан из Афганистана, а также их союзников из числа местных жителей. Также в аэропорту присутствуют войска других стран НАТО. В результате давки и конфликтов с использованием огнестрельного оружия в аэропорту Кабула за время эвакуации погибли более 20 человек.

Ранее генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США предупредил о "значительной угрозе" самолетам в Кабуле. Однако он отказался назвать какие-либо подробности, объяснив, что на это существуют веские причины.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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