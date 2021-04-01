В Африке обнаружен новый вариант коронавируса
Foto: AP/Scanpix/LETA

Пока нет данных о том, эффективны ли имеющиеся в наличии вакцины против нового варианта коронавируса, заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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В Африке выявлен новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который может нести в себе до 40 мутаций. Об этом сообщил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг на пресс-конференции в Йоханнесбурге в четверг, 1 апреля. По его словам, новый вариант был впервые зафиксирован у граждан Танзании, приехавших в Анголу.

Вариант пока изучается в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР), но уже "дает повод для беспокойства", так как пока нет данных об эффективности против него уже разработанных вакцин, отметил глава Africa CDC. Нкенгасонг также указал на то, что Танзания, откуда, по всей вероятности, началось распространение нового варианта, с середины прошлого года не предоставляет данных по заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры для борьбы с пандемией были введены в Танзании позже, чем во многих других странах, и не были достаточно жесткими, продолжил глава Africa CDC.

По его словам, Африка "медленно движется в сторону третьей волны" пандемии. Согласно данным Africa CDC, случаи заражения британским, более заразным вариантом коронавируса B.1.1.7., а также южноафриканским вариантом B.1.3.5.1. были зафиксированы в 18 различных африканских странах , при этом особенно сильный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Центральной, Восточной и Северной Африке. Африканский союз заключил договор с компанией Johnson & Johnson на поставку 400 млн доз вакцин от коронавируса, большинство из которых должны быть произведены в Африке.

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