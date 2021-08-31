В Африке обнаружили новый штамм коронавируса с повышенной способностью к мутациям
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Ученые из Южно-Африканской республики выявили новый штамм коронавируса, который имеет повышенную способность к распространению и мутациям. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", штамм, получивший название C.1.2, впервые обнаружили в начале мая в южноафриканских провинциях Мпумаланга и Гаутенг, где расположены Йоханнесбург и столица Претория. К 13 августа он распространился в шесть из девяти провинций ЮАР, а также был выявлен в Демократической Республике Конго, Маврикии, Португалии, Новой Зеландии и Швейцарии.

C.1.2 представляет собой мутацию штамма C.1, который был зарегистрирован в ЮАР в январе 2021 года. Исследователи установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и более высокой устойчивостью к вакцинам. В исследовании говорится, что новый вариант "сильно мутирован по сравнению со всеми другими вариантами, вызывающими озабоченность", передает местный новостной портал Eyewitness.

ЮАР занимает первое место в Африке по числу выявленных случаев коронавируса — 2,6 миллиона. В конце прошлого года ученые из ЮАР сообщили об обнаружении штамма, который на 50% заразнее предыдущих мутаций и легче проникает в клетки человека.

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