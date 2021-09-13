В английских клубах не будут требовать документы о вакцинации

Британское правительство передумало вводить “вакцинные паспорта” для посещения ночных клубов и массовых мероприятий в Англии, заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

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План не отменен совсем - и может быть введен осенью или зимой в случае необходимости. Он предусматривает обязательное предъявление свидетельства о вакцинации, отрицательного теста на Covid или недавней болезни.

В интервью Би-би-си министр сказал, что ему “никогда не нравилась идея просить людей предъявить документы” для участия в мероприятиях, а высокий уровень вакцинации, успешное тестирование, лечение и отслеживание контактов больных делает паспорта ненужными.

Он также сообщил, что правительство пока не видит необходимости вводить новые локдауны, и высказался за отмену ПЦР-тестов, которые сейчас должны сдавать путешественники до и после прилета в страну.

Джавид также рассказал, что в английских школах уже идет подготовка к вакцинации учеников в возрасте от 12 до 15 лет, и правительство ждет решения главного санитарного врача королевства. Ранее Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Британии высказался против прививок для детей - кроме ряда исключений по состоянию здоровью.

В Шотландии, между тем, с октября потребуются вакцинные паспорты для посещения массовых мероприятий и ночных клубов. В Уэльсе решение о них будет принято на следующей неделе, а в Северной Ирландии таких планов пока нет.

Правительство определяет коронавирусную политику только в Англии; администрации в других частях Соединенного королевства сами вводят и снимают ограничения.