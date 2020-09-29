В Анкаре нападение на Азербайджан назвали равнозначным атаке на Турцию и пообещали Баку помощь
Foto: AP/Scanpix/LETA

Турция готова поддержать Азербайджан как дипломатически, так и на поле боя, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "Мы хотим, чтобы вопрос [Нагорного Карабаха] решили коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", — цитирует РИА "Новости" главу турецкого МИД.

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"Азербайджан и Армения — это не одно и то же. Мы все вместе поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Но Азербайджан приравнивают к Армении, которая оккупировала его земли. И это недопустимо", — заявил Чавушоглу. В свою очередь, зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш обвинил Армению в провокациях и заявил, что нападения на Азербайджан следует расценивать как нападение на Турцию.

Ранее The Guardian сообщила, что некая турецкая фирма вербует среди жителей сирийского Идлиба добровольцев, которые отправятся в Нагорный Карабах для охраны азербайджанской границы и стратегических нефтяных объектов. Контракты предлагаются на срок от трех до шести месяцев, сумма — 700-1000 долларов. Это намного больше, чем сирийцы могут заработать дома.

Правительство Армении и российские СМИ ранее утверждали, что в Нагорном Карабахе уже находятся до 4000 сирийских бойцов, однако в Баку отвергли эти утверждения, назвав их "чепухой". Источник в министерстве обороны Турции также заявил, что поддержка его страны заключается в военном консультировании и обучении вооруженных сил Азербайджана. "Министерство обороны Турции не занимается вербовкой или переводом ополченцев в любую точку мира", — добавил он.

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