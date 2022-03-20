В Антарктиде температура воздуха на 40 градусов превысила норму — это новый абсолютный рекорд
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В Антарктиде зафиксирован новый абсолютный температурный рекорд, сообщает Euronews.

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Метеорологи зафиксировали аномалию на исследовательской станции Конкордия на высоте более 3000 метров. Температура превысила -12 градусов — это на 40 градусов выше среднемесячной нормы.

На станции Восток зафиксированы похожие данные — там воздух прогрелся до -17,7 градуса. Это на 15 градусов выше прежнего рекорда для марта.

Ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды найден "Эндьюранс" — корабль британского полярного исследователя Эрнеста Шеклтона. Судно было раздавлено льдами и затонуло в 1915 году, во время попытки Шеклтона пересечь Антарктиду по суше.

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