В Армении потерпел крушение российский военный вертолет
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Армении рядом с населенным пунктом Ерасх потерпел крушение российский вертолет Ми-24. Его сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса, сообщили в минобороны России.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате крушения погибло двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

"Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", — говорится в сообщении минобороны.

Командование 102-й российской военной базы ведет разбирательство, в котором устанавливает принадлежность стрелявших по вертолету, добавляется в сообщении.

Новость дополняется…

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

5

Source

BBC News Русская служба

Tags

Россия Армения
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!