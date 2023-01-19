В Армении в результате пожара в казарме погибли 15 солдат

Инцидент произошел на территории села Азат Гегаркуникской области. Трое военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

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В Армении в результате пожара в одной из казарм погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства обороны в Ереване. Возгорание произошло в ночь на четверг, 19 января, около 1:30 по местному времени (23:30 по рижскому) в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области. Причины пожара устанавливаются.

В ноябре в Армении произошел пожар на территории, прилегающей к стрельбищу одной из воинских частей в городе Дилижан. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

В июле 2022 года пожар возник на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. МЧС Армении сообщало, что горел склад строительных материалов. К тушению привлекали четыре пожарно-спасательных расчета.