В Армении задержаны более 100 сторонников лидера оппозиции Гагика Царукяна

Более 130 человек задержаны в Ереване во вторник, 16 июня, у здания Национального собрания, где выступал председатель крупнейшей оппозиционной партии страны — "Процветающая Армения" — Гагик Царукян. В парламенте обсуждалось ходатайство генпрокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности из-за уголовного преследования.

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Политику вменяют в вину соучастие во взятке избирателям в 2017 году, указали в генеральной прокуратуре. Кроме того, в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукяна возбуждено дело о незаконном игорном бизнесе, причем, по версии следствия, ущерб государству оценен более чем в 60 млн долларов (52 млн евро).

Вызвали на повторный допрос

Главу "Процветающей Армении" вызвали для повторного допроса в СНБ. Двумя днями ранее он уже давал там показания на протяжении почти девяти часов. Между тем как передает "Интерфакс", сторонники Царукяна собрались и у Службы нацбезопасности, к зданию стянуты сотрудники полиции и спецтехника.

Оппозиционер требовал отставки Пашиняна

Ранее полиция пресекла попытки проведения митинга у парламента. Говоря о мотивах своих действий, сотрудники правоохранительных органов сослались на запрет на массовые акции в условиях чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса.

Руководитель второй по численности политической силы парламента Армении Царукян 5 июня заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Возбуждение уголовного дела председатель "Процветающей Армении" считает политическим преследованием.