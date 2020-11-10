В Армению прибыли 200 российских миротворцев

Самолеты военно-транспортной авиации России доставили в Армению более 200 миротворцев. Как сообщило министерство обороны России, 12 воздушных судов Ил-76 с солдатами и командирами 15-й миротворческой бригады приземлились на территории Республики Армения. Туда же доставлена бронетехника и средства связи, передает радио "Свобода".

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Позднее в военном ведомстве России сообщили, что отправлено уже 20 самолетов. "16-й, 17-й, 18-й, 19-й и 20-й самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный", — заявили в Минобороны РФ. Воздушные суда приземляются на аэродроме Эребуни (российская авиабаза в Армении), сообщает "Интерфакс".

Общая численность российского миротворческого контингента в зоне конфликта в Нагорном Карабахе составит около двух тысяч военнослужащих, 90 бронетранспортеров, около 400 единиц автомобильной и специальной техники.

Для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев охарактеризовал заключенное соглашение как капитуляцию Армении. Он также заявил, что теперь в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции. При этом в тексте трехстороннего соглашения не говорится об участии в урегулировании конфликта турецких миротворцев. Отметим, что Турция с самого начала активных боевых действий в Карабахе в конце сентября открыто поддерживала Азербайджан.

Россия, напротив, долгое время занимала выжидательную позицию, хотя Ереван воспринимал ее как своего союзника и просил помощи с самого начала боевых действий. Стать гарантом прекращения боевых действий Москва согласилась только после того, как стали гибнуть российские военные и возникла угроза втягивания в конфликт армии РФ. 9 ноября на территории Армении был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса российский вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении. При этом погибли два члена экипажа вертолета. В Баку заявили, что сбили военный борт по ошибке, приняв его за армянский.