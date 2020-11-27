В армии России началась массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Вооруженных силах России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на РИА "Новости".

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По его словам, вакцинация в российской армии началась по поручению президента России Владимира Путина. Отмечается, что всего планируется вакцинировать более 400 тыс. военнослужащих, уже привиты более 2,5 тыс. военных. До конца текущего года это число должно достигнуть 80 тыс.

Известно также, что в ВС России проводятся исследования по использованию плазмы вакцинированных военных с высоким титром антител для лечения COVID-19. Как уточнил Шойгу, эта методика уже показала эффективность при тяжелых формах коронавируса. К настоящему времени в исследованиях участвуют 500 вакцинированных военных.