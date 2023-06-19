В Атлантическом океане пропала подлодка, которую использовали для погружения туристов к "Титанику"
Foto: AP/Scanpix

В Атлантическом океане пропала подводная лодка, которая использовалась для погружения туристов к затонувшему кораблю "Титаник". Начата спасательная операция.

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Береговая охрана в американском Бостоне подтвердила Би-би-си, что спасатели пытаются найти подлодку.

Пока неясно, находились ли на борту пропавшей подводной лодки люди.

Для погружения туристов к затонувшему "Титанику" обычно используются небольшие подлодки.

Многодневные туры к месту крушения знаменитого лайнера стоят десятки тысяч долларов, а одно погружение к "Титанику" с возвращением на сушу, по сообщениям, занимает около восьми часов.

"Титаник" находится на глубине 3,8 тыс. метров в Атлантическом океане, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Этот пассажирский лайнер был самым большим кораблем своего времени. В 1912 году он столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Из 2200 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, погибли более 1500.

Затонувший корабль был обнаружен в 1985 году и с тех пор его активно изучают ученые.

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