В Атлантическом океане второй день ищут батискаф, отправившийся к "Титанику". Что известно

В Северной Атлантике идет масштабный поиск пропавшего в воскресенье батискафа "Титан" с тремя туристами и двумя членами экипажа на борту, исследовавшего останки затонувшего лайнера "Титаник".

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Исследовательское судно Polar Prince потеряло связь с командой подлодки через час и 45 минут после погружения. По оценкам Береговой охраны США, по состоянию на 21:00 по Гринвичу в понедельник (23:00 рижского времени) на батискафе оставался аварийный запас кислорода на срок от 70 до 96 часов.

Компания OceanGate, которой принадлежит пропавший аппарат, заявила, что изучает все возможности для безопасного возвращения экипажа.

К спасательной операции присоединились и государственные инстанции.

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Судно Polar Prince прибыло к месту крушения "Титаника" в Атлантическом океане в воскресенье утром.

На борту глубоководного аппарата находились пять человек — предполагается, что это пилот, трое туристов и гид. Пока установлены имена троих человек: 59-летнего британского бизнесмена и исследователя Хэмиша Хардинга, пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда и его сын Сулемана.

В сообщении в "Фейсбуке" Хардинг написал, что они рассчитывают начать погружение в 4:00 по местному времени.

Береговая охрана Бостона, которая руководит поисковой операцией, сообщила в "Твиттере", что экипаж из пяти человек погрузился в воскресенье утром, и экипаж Polar Prince потерял с ними связь примерно через час и 45 минут после начала погружения аппарата.

Считается, что глубоководный аппарат "Титан" в это время находился примерно в 1450 км от побережья.

В понедельник контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер заявил, что поиск пропавшего батискафа в столь отдаленном районе — это чрезвычайно сложная задача.

По его словам, спасатели ищут "Титан" как на поверхности — на случай, если ему удалось всплыть, но он потерял связь с кораблем-маткой, — так и под водой с помощью гидролокаторов.

Экспедиционное судно Polar Prince (Фото: PA Media / Action Aviation)

Береговая охрана направила два самолета C-130 Hercules для поиска подводного аппарата на поверхности воды, к ним присоединился канадский самолет C-130 и самолет P8, оснащенный подводным сонаром.

В этом районе также были размещены гидроакустические буи.

Джон Могер заявил, что, если судно обнаружат под водой, для его спасения потребуются дополнительные специалисты и что он обратился за помощью, в том числе, к ВМС США и частным компаниям, специализирующимся в этой сфере.

Министерство обороны Канады сообщило, что наряду с самолетом в поисках участвует судно канадской береговой охраны Kopit Hopson.

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Компания Horizon Maritime — совладелец Polar Prince — подтвердила "Би-би-си", что это судно оказывает помощь, и к месту поисков направлено второе судно, Horizon Arctic.

Кто был на борту?

Хардинг впервые объявил о своем намерении присоединиться к команде в июне прошлого года, сказав, что команда судна включает несколько легендарных исследователей. Некоторые из них совершили более 30 погружений к "Титанику" с 1980-х годов.

Хардинг — глава базирующейся в Дубае компании Action Aviation, занимающейся продажами и операциями с бизнес-джетами.

В воскресенье в "Твиттере" его фирма сообщила, что "Титан" успешно начал погружение.

Во вторник семья Давуд заявила: "Наш сын Шахзада Давуд и его сын Сулеман отправились в путешествие, чтобы посетить останки "Титаника" в Атлантическом океане. На данный момент связь с их подводным аппаратом потеряна, и информация ограничена".

"Мы очень благодарны за беспокойство, проявленное нашими коллегами и друзьями, и просим всех молиться за их безопасность и в то же время предоставить семье возможность сохранить приватность", — говорится в заявлении.

Давуд — член одной из богатейших семей Пакистана и попечитель Института SETI по поиску внеземных цивилизаций.

Согласно сообщению Хардинга в "Фейсбуке", перед началом погружения на борту батискафа также находится французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

СМИ сообщают, что в составе команды также Стоктон Раш, исполнительный директор компании OceanGate, организовавшей погружение.

Что там делал "Титан"?

На сайте компании OceanGate, которая разрабатывает подводные аппараты для погружений, говорится, что после успешных экспедиций к останкам "Титаника" в 2021-м и 2022 годах она планирует продолжать подобные туры ежегодно.

Одна из экспедиций, состоящая из 12 погружений, и была запланирована на лето 2023 года.

В "Твиттере" компании есть посты о том, как прошли первые несколько погружений.

С частных клиентов компания берет по 250 тысяч долларов (229 тысяч евро) за место в восьмидневной экспедиции, позволяющей увидеть легендарный затонувший лайнер.

Такое путешествие компания называет "шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное".

Одно погружение к "Титанику" с возвращением на поверхность, по сообщениям, занимает около восьми часов.

"Титаник" находится на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана, в 600 км от острова Ньюфаундленд на северо-востоке Канады.

Что могло случиться?

Эксперт по глубоководным аппаратам, профессор Алистер Грейг из Университетского колледжа Лондона в интервью "Би-би-си" предложил несколько вариантов развития событий.

Согласно одному из них, на "Титане" случилась авария, судно сбросило балласт и поднялось на поверхность. "Если произошел сбой питания или связи, — а это могло случиться, — тогда подводный аппарат будет болтаться на поверхности, ожидая, когда его найдут", — сказал он.

Другой сценарий, по его словам, заключается в том, что корпус субмарины получил повреждение и начал наполняться водой. "Тогда прогноз не очень благоприятный", — сказал Грейг.

По словам профессора Грейга, если аппарат опустился на морское дно и не может подняться на поверхность собственными силами, то вариантов остается немного.

"Хотя подводный аппарат может быть еще цел, но, если он находится на глубине более 200 м, есть очень мало судов, способных опуститься на такую глубину, и уж точно это не смогут сделать водолазы, — сказал он. — Аппараты, предназначенные для спасения подводных лодок ВМС, конечно, не могут опуститься на глубину, близкую к глубине "Титаника"".

Фото: Getty Images

По словам директора программы "Би-би-си" Travel Show Саймона Платтса, снявшего в прошлом году документальный фильм о "Титане", Стоктон Раш, генеральный директор и основатель компании OceanGate, не дает никаких гарантий, что во время погружения пассажиры смогут увидеть останки "Титаника", и предупреждает, что это весьма опасная среда.

По его словам, субмарина управляется с помощью инновационных технологий, которые иногда могут давать сбои.

В интервью "Би-би-си" Платтс сказал: "У меня сложилось впечатление, что иногда что-то может пойти не так. Но, когда я был на субмарине, не было никаких признаков того, что может случиться катастрофа".

Бывший директор австралийского проекта по спасению подводных лодок Фрэнк Оуэн в интервью "Би-би-си" отметил, что задача людей на борту батискафа — сохранять самообладание и не расходовать слишком много кислорода.

Если они начнут паниковать или слишком много двигаться, то запасы кислорода быстро подойдут к концу, напомнил он.

Вторая проблема, по словам Оуэна, это поиск "Титана". Обнаружить его на поверхности будет сравнительно легко, а под водой — гораздо сложнее.

Что известно о "Титане"?

"Титан" — это пятиместный подводный аппарат, предназначенный для погружения на глубину до 4000 метров и движущийся со скоростью три узла — примерно 5,5 км/ч.

Помимо доставки водолазов к затонувшему "Титанику", аппарат используется для обследования и осмотра подводного рельефа, проведения исследований и сбора данных при съемках фильмов. На нем также испытывают новые образцы оборудования и программного обеспечения для них.

По словам представителей OceanGate, "Титан" оснащен самыми современными системами освещения и подводной навигации, а также внутренним и внешним 4K видео- и фотооборудованием.

Согласно сайту OceanGate, подлодка, рассчитанная на пять человек, оснащена системой мониторинга корпуса судна в режиме реального времени. Во время погружения специальные датчики следят за изменениями давления на корпус и оценивают его целостность.

"Эта бортовая система мониторинга дает пилоту раннее предупреждение с достаточным запасом, чтобы прервать спуск и безопасно вернуться на поверхность", — утверждают в компании.

Телеканал CBS отправлял в прошлом году своего репортера Дэвида Пога на батискафе компании OceanGate к затонувшему "Титанику". По словам Пога, перед погружением он подписал документ о том, что берет на себя ответственность за возможные последствия. В нем, в частности, говорилось, что "Титан" — это экспериментальное судно, не имеющее государственной сертификации, и погружение на нем может привести к травмам или гибели.

Затем генеральный директор OceanGate Стоктон Раш устроил Погу экскурсию по аппарату, в ходе которой выяснилось, что на нем всего одна кнопка, а управление осуществляется с помощью контроллера для видеоигр.