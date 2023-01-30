В Австралии ищут капсулу с радиоактивным цезием. Ее потеряли на шоссе в пустыне длиной в 1400 км

Горнодобывающая компания Rio Tinto принесла извинения за пропажу капсулы с радиоактивным изотопом, пропавшую при транспортировке в Западной Австралии.

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Население предупреждено о пропаже, и сейчас специальные поисковые группы, оснащенные необходимым оборудованием, пытаются отыскать контейнер.

Однако штат Западная Австралия — самый крупный в стране, он занимает треть всего континента, а размер капсулы — 6 на 8 миллиметров. К тому же она была утеряна где-то на пути между городами Ньюман и Перт, а это — 1400 км (в российских реалиях примерно такова протяженность дорог от Москвы до Перми или Екатеринбурга).

И вообще, как говорят в Департаменте пожарной и аварийной службы Австралии (DFES), капсула настолько мала, что вполне могла застрять в протекторе любой проезжающей машины и укатить… тасманийский дьявол знает куда.

Дорогая пропажа



Пропавшая капсула — это часть прибора для замера плотности пород, широко применяемого в горнодобывающей промышленности. Прибор этот до недавнего времени использовался на руднике Rio Tinto Гудай-Дарри, где добывается железная руда.

12 января капсула отправилась в путь: компания-субподрядчик должна была вывезти ее на другой объект. А 25 января обнаружилась пропажа, причем непонятно, когда именно исчезла капсула.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto, который ведет много разработок полезных ископаемых в Австралии, принес свои извинения и обещал провести собственное расследование инцидента.

"Rio Tinto наняла субподрядчика с должным уровнем опыта и сертификации для надежной упаковки устройства при подготовке его отправки с объекта и доставки на предприятие в Перте, — говорится в заявлении компании. — Перед отправкой устройства был использован счетчик Гейгера, чтобы подтвердить наличие капсулы внутри упаковки".

Кстати, это уже не первый серьезный прокол компании в Австралии.

В сентябре 2020 года руководство Rio Tinto в рамках расширения рудника приняло решение взорвать комплекс пещер возрастом 46 тыс. лет в ущелье Джуукан-Гордж.

Пещеры эти почитались аборигенами как святыни, разразился скандал, репутации компании был нанесен серьезный ущерб, а часть руководства вынуждена была подать в отставку.

В чем опасность?



Власти штата объявили радиологическую тревогу на всей территории штата. Как указывает главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон, при контакте с капсулой можно получить дозу радиации примерно 10 рентген/час — столько же, сколько мы получаем за год, просто находясь на улице.

Главная опасность заключается в том, что кто-то может подобрать капсулу, не догадываясь о ее содержимом.

"Если у вас будет контакт с этой капсулой, или вы будете держать ее поблизости, вы можете получить повреждения кожи, в том числе ожоги, а если длительное время держать ее рядом, может развиться лучевая болезнь", — предупреждает Робертсон.

Вместе с тем, дорога, на которой, судя по всему, потерялась капсула, по большей части пролегает через пустыню, где практически никто не живет. Четыре пятых населения штата живут в самом Перте, так что возможность контакта с радиоактивным веществом сводится к минимуму.