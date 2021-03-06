В Австрии и ФРГ прошли протесты против карантина

В Австрии участники антикарантинных протестов требовали отставки канцлера Себастьяна Курца. На востоке Германии сотни противников мер по борьбе с COVID-19 устроили серию автопробегов.

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В Вене в субботу, 6 марта, несколько сотен человек приняли участие в протестах против правительственных мер по борьбе с коронавирусом. Как сообщает информагентство APA, некоторые демонстранты прибыли в столицу из других городов на туристических автобусах, специально чтобы поддержать эту акцию.

К протесту под лозунгом "Демократия, основные права и свобода", в числе прочих, ранее призывала праворадикальная "Австрийская партия свободы". В поданном в полицию уведомлении о массовом мероприятии 6 марта было указано, что число ее участников составит 3000 человек.

Демонстранты требовали ослабления в стране карантинных мер и отставки канцлера Австрии Себастьяна Курца. Полиция не препятствовала протестующим, однако проверяла, носят ли они маски и соблюдают ли социальную дистанцию. Между тем около 200 сторонников правительственных мер по борьбе с COVID-19 устроили в Вене велопробег.

Автопробеги в Лейпциге

В тот же день, 6 марта, массовая акция против карантинных ограничений состоялась в немецких федеральных землях Саксония и Саксония-Анхальт.

Около 350 водителей из разных городов этих земель устроили серию автопробегов, конечным пунктом которых стал саксонский Лейпциг. На стекла своих автомобилей участники акции прикрепили плакаты с лозунгами, критикующими, в том числе, кампанию по вакцинации от коронавируса.

Изначально ожидалось, что в этой акции примут участие около 1000 автомобилистов, сообщила пресс-служба полиции. В тот же день в Лейпциге состоялась и контрдемонстрация сторонников вакцинации и других мер по борьбе с коронавирусом. По данным полиции, в ней приняли участие около 1000 человек, которые съехались на мотоциклах и велосипедах в центр города на митинг под лозунгом "Затормозить нестандартное мышление" (движение под названием "Мыслящие нестандартно" резко критикует карантинные ограничения в Германии).