В Австрии предотвращено нападение исламистов на венский гей-прайд
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Полиция Австрии заявила, что ей удалось предотвратить нападение на участников гей-парада в Вене, который состоялся в субботу.

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По подозрению в намерении организовать теракт задержаны три австрийских гражданина боснийского и чеченского происхождения, которых власти называют исламистами.

Гей-прайд состоялся в Вене в субботу, в нем приняли участие более 300 тыс. человек. Никаких происшествий во время акции не было.

Австрийские службы безопасности заявили, что в субботу в своих домах были арестованы молодые люди в возрасте 14, 17 и 20 лет.

Полиция не рассказывает об арестах подробно, но сообщает, что у подозреваемых было изъято оружие, в том числе ножи, топор и пневматические пистолеты.

Глава австрийского ведомства по борьбе с терроризмом Омар Хайяви-Пирхнер сообщил об арестах на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, полиция не сообщала о запланированном нападении до окончания парада, чтобы не беспокоить его участников.

"В конечном итоге цель терроризма - вызывать беспокойство и страх у людей. Наша задача - не допустить этого", - сказал чиновник.

Хайяви-Пирхнер добавил, что подозреваемые являются гражданами Австрии боснийского и чеченского происхождения, и один из них уже фигурировал в других контртеррористических расследованиях.

Как заявил Хайяви-Пирхнер, австрийские власти знали о призывах так называемого "Исламского государства" (организация, признанная террористической и запрещенная в России и многих других странах мира) организовать новые нападения.

"В Европе снова раздаются призывы к терактам, и Европол всего несколько дней назад опубликовал отчет по этому поводу", - сказал он. - Мы относимся к этому очень серьезно".

Последнее нападение ИГ в Австрии произошло в ноябре 2020 года, когда боевик открыл стрельбу в одном из районов Вены, известном своей ночной жизнью.

В результате теракта погибли четыре человека и 23 получили ранения.

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BBC News Русская служба:

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