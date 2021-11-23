Австрийский телеканал ORF объявил розыгрыш, в котором могут принять участие лица в возрасте от 18 лет, проживающие в Австрии и прошедшие или намеревающиеся пройти вакцинацию от Covid-19 в период с 1 октября по 20 декабря. Как сообщило в понедельник, 22 ноября, информационное агентство AFP, таким образом ORF хочет побудить граждан, скептически настроенных по отношению к вакцинации от коронавируса, все-таки сделать прививку против Covid-19. Среди призов — сборный дом на одну семью и электромобиль.

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В общей сложности разыгрывается почти тысяча призов. Шанс выиграть предоставляется каждому, кто сделал прививку и зарегистрировался на сайте werimpftgewinnt.orf.at — вне зависимости от того, является ли вакцинация первой, второй или третьей прививкой против Сovid-19. Победители будут объявлены в канун Рождества в программе ORF "Licht ins Dunkel" ("Свет в темноте").

Как заявил генеральный директор ORF Александр Врабец, лотерея призвана создать "дополнительную мотивацию для желающих пройти вакцинацию". В то же время этот розыгрыш — "большая благодарность всем тем, кто уже сделал прививку".

В Австрии введен общенациональный локдаун

За последние 7 дней в Австрии в пересчете на 100 тысяч человек населения выявлено 1072 заболевших коронавирусом. Она стала одним из лидеров по числу новых больных. В связи с этим правительство Австрии ввело с 22 ноября общенациональный локдаун, который распространяется на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших.

Его результаты планируется оценить через 10 дней, при этом ожидается, что локдаун продлится не более 20 дней. Не позднее 13 декабря для вакцинированных и вылечившихся от коронавируса ограничительные меры будут отменены и в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане.