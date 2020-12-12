В Австрии раскрыта неонацистская группировка со связями в Германии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Полиция в Австрии обнаружила крупный склад оружия правых экстремистов, пять человек задержаны по подозрению в создании вооруженных формирований на территории Германии.

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Правоохранительные органы Австрии обнаружили склад с оружием, принадлежащий неонацистским группировкам. В числе прочего, были изъяты 76 единиц полуавтоматического и автоматического оружия, большое число боеприпасов, а также ручные гранаты и взрывчатка, сообщил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер на пресс-конференции в субботу, 12 декабря. Оружие, по мнению правоохранительных органов, предназначалось для создания незаконных вооруженных формирований в Германии.

В ходе совместного расследования с двумя немецкими земельными ведомствами уголовной полиции в Австрии были проведены пять обысков, задержаны пять человек, добавил Нехаммер. Еще два человека задержаны на территории Германии: в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии. Главным подозреваемым является 53-летний гражданин Австрии, ранее судимый. По данным агентства dpa, при обыске в земле Нижняя Австрия были обнаружены около 100 000 боеприпасов.

Создание вооруженной группировки в Германии

Австрийские правоохранительные органы вышли на след правоэкстремистской сети после того, как в октябре была отслежена поставка наркотиков из Германии в Австрию. В ходе расследования было установлено, что вырученные от продажи наркотиков средства использовались для приобретения оружия, которое затем должно было переправляться в ФРГ, сообщило Земельное ведомство уголовной полиции в Вене.

В МВД Германии заявили, что ведомство находится в тесном контакте с властями Австрии. "Мы относимся к этой ситуации очень серьезно. Преступление и его мотивы должны быть полностью расследованы", — подчеркнула представительница ведомства.

Земельное ведомство уголовной полиции в Вене уже несколько месяцев проводит расследование совместно с коллегами в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Австрия ФРГ
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