В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Закон об обязательной вакцинации от коронавируса вступил в силу в Австрии c 5 февраля. Соответствующий закон, одобренный парламентом, был подписан накануне президентом республики и канцлером.

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Для тех, кто, не имея на то медицинских показаний, отказывается делать прививку от коронавируса, закон предусматривает крупные денежные штрафы - до 3600 евро.

Планируется, что 15 февраля все не привитые от коронавируса жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Если по прошествии месяца после этого прививка так и не будет сделана, последует штраф.

Среди населения Австрии отношение к введению обязательной общенациональной вакцинации от коронавируса противоречивое. Сторонники этой меры заявляют, что таким образом они проявляют солидарность с обществом. Между тем десятки тысяч противников обязательной вакцинации от коронавируса на протяжении последних нескольких недель регулярно выходят на улицы городов страны с протестами.

Эксперты ожидают, что к середине марта, то есть к сроку, когда начнут выписывать первые штрафы, около миллиона жителей Австрии, население которой составляет 9 млн человек, по-прежнему не будут вакцинированы от коронавируса. По данным газеты Berliner Morgenpost, австрийское правительство рассчитывает, что в связи с отказом граждан прививаться и платить штрафы судам разных инстанций придется обработать около 133 тысяч дел. Это может обойтись федеральному бюджету в 112,5 млн евро.

Ситуация с коронавирусом в Австрии

Полностью привитыми от COVID-19 в Австрии считаются 6,74 млн человек. Это 75,5 процента населения страны. По данным портала Worlometer, публикующего статистику о распространении коронавируса в мире, в Австрии с начала пандемии было выявлено 1 855 578 заражений. 1 535 587 пациентов выздоровели, 14 103 - скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Германии - новый максимум заболеваний

Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщил в субботу, 5 февраля, о дальнейшем росте показателя заражаемости в Германии (из расчета на 100 тысяч человек за последние семь дней) и, таким образом, зафиксировал очередной максимум. Согласно данным RKI, коэффициент инфицированных за неделю составил в субботу утром 1388 новых случаев. Днем ранее этот показатель составил 1349,5 случая, неделю назад - 1127,7 случая, а месяц назад - 258,6. Местные органы здравоохранения Германии сообщили в RKI о 217 815 новых случаях заражения коронавирусом в течение последних суток. Неделю назад было зафиксировано 189 166 случаев инфицирования.

Эксперты считают, что реальное число случаев заражения выше, отчасти потому, что во многих местах центры тестирования и медицинские учреждения сильно перегружены и работают на пределе возможностей. Кроме того, некоторые города и округи уже несколько дней сообщают о проблемах с регистрацией данных о заболеваемости.

Уровень смертности от SARS-CoV-2 немного снизился

За последние сутки в Германии зарегистрировано 172 случая смерти от коронавируса и его последствий (неделю назад - 182). С начала пандемии RKI насчитал 10 889 417 подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Реальное число, вероятно, гораздо выше, поскольку многие случаи остаются невыявленными. По данным RKI на пятницу, 4 февраля, число поступивших в больницы пациентов с коронавирусом, составило за последние семь дней 5,45 на 100 000 жителей (в четверг данный показатель равнялся 5,00). В их число могут входить люди с положительным тестом на коронавирус, госпитализированные в связи с другим основным заболеванием.

За период с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса жителей Германии достигло 8 млн человек. Число скончавшихся от коронавирусной инфекции выросло в стране до 118 676 человек.

Количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии больниц в Германии в течение последних суток несколько выросло и составляет 2872 (днем ранее этот показатель равнялся 2300).

Глава WMA выступил за обязательные прививки для взрослых

Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери высказался за введение обязательной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2 для лиц в возрасте 18 лет и старше, при этом прививки должны быть сделаны в течение двух лет. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Rheinische Post. Монтгомери не уточнил, какие санкции, по его мнению, должны применяться к тем, кто не прошел вакцинацию.

За введение обязательной вакцинации с 18-летнего возраста выступил также Герд Ландсберг, глава Немецкого союза городов и общин. Но прежде, по его словам, необходимо уточнить, как будет контролироваться данный процесс. "Я думаю, что идея ХДС/ХСС (проигравшего последние выборы блока консервативных партий. - Ред.) принять решение об обязательной вакцинации, но только для того, чтобы обеспечить его выполнение посредством другого решения, является хорошей идеей, - пояснил Ландсберг. - В конце концов, может оказаться, что решение принято, но его вовсе не обязательно выполнять, если ситуация решительно улучшится".

В настоящее время группа представителей парламентских фракций правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) представили на рассмотрение бундестага законопроект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет и имеющих постоянное место жительства в ФРГ должно действовать до 31 декабря 2023 года.

Причем каждому жителю необходимо сделать три прививки. Для тех, кто не предоставит подтверждения, проект закона предусматривает штраф. Ожидается, что бундестаг обсудит законопроект о введении в Германии обязательной вакцинации к концу марта. А с середины марта требование обязательной вакцинации будет распространяться на медицинских работников и сотрудников сферы обслуживания.