В австрийских Альпах сошла лавина: найдены восемь человек, двое пропали без вести
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В воскресенье в австрийских Альпах сошла горная лавина, под которою попали десять любителей зимних видов спорта. По последним данным, восемь человек выжили, поиски еще двух людей продолжаются, сообщает полиция.

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Лавина на горнолыжном курорте Лех/Цюрс на западе Австрии сошла около 15.00 по местному времени, накрыв лыжную трассу. Лавина сошла в районе 2700-метрового пика Триткопф в Форльберге (Австрия), информирует агентство DPA. Предположительно, сход лавины случился из-за нехарактерной для альпийского региона теплой погоды.

Изначально полиция сообщала, что один человек, погребенный под лавиной, выжил и получил ранения. Поиски остальных девяти человек были продолжены с помощью собак и вертолетов.

В поисковой операции задействованы около 200 человек и восемь вертолетов.

С наступлением темноты поиски людей на земле продолжились, но без использования вертолетов. Поздним вечером нашли еще восемь отдыхающих, двое до сих пор не найдены.

За несколько часов до происшествия лавина сошла на еще одном горнолыжном курорте Австрии - Зельдене. Как сообщает газета Kronen Zeitung, изначально предполагалось, что во время ее схода мог пострадать один человек, однако в ходе спасательной операции никого найти не удалось и поиск прекратили спустя два с половиной часа.

Каждый год не менее 20 человек погибают под лавинами в горах Австрии.

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