В Азовском море произошел взрыв на российском нефтяном танкере

Трое из 13 членов экипажа танкера "Генерал Ази Асланов" оказались за бортом, их разыскивают спасатели. В отделении МЧС РФ завили от отсутствии опасности разлива нефтепродуктов.

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В Азовском море в субботу, 24 октября, произошел взрыв на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", следовавшем в Ростов-на-Дону. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что причиной взрыва могли стать остаточные пары топлива. На борту судна находились 13 членов экипажа.

Десять из них спасены, еще 3 человека оказались за бортом, ведутся их поиски. Ситуация на особом контроле у Главного управления (ГУ) МЧС РФ по Краснодарскому краю. На месте находится проходившее мимо судно "Братск", были направлены 3 спасательных корабля.

В акваторию Азовского моря прибыли специалисты Росприроднадзора, чтобы установить уровень загрязнения, а также следователи и криминалисты, передает "Интерфакс". Следственный комитет начал проверку в связи с происшествием. Между тем представитель Росморречфлота сообщил агентству, что пожара на борту нет. По его данным, нет и опасности разлива нефтепродуктов, так как на судне их не было. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также отметили, что, по предварительным данным, разлива нефти после ЧП с танкером не наблюдается.