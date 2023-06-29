В Балтийское море с парома упал ребенок, а мать прыгнула за ним. К поискам была привлечена береговая охрана США
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Паром Stena Line следовал из польского портового города Гдыня в Карлскруну в Швеции, когда экипаж обнаружил, что два человека упали в воду. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.

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"Ребенок упал в воду, и мать прыгнула за ним", — заявил руководитель спасательных операций Центра спасения на море и в воздухе (JRCC) Андерс Леннхольм, .

По предварительным данным, происшествие случилось посреди Балтийского моря, примерно в 70 километрах к югу от острова Эланд, сообщает шведское национальное телевидение SVT.

На место сразу же выехало большое количество спасателей. Тревога была поднята в четверг днем ​​в 16.19 по финскому времени.

Леннхольм пояснил, что в поисках использовались пять вертолетов спасательного центра.

"Мы прервали учения НАТО, и нам помогли самолеты береговой охраны США. Все, что плавает или летает, помогает", — сказал он.

По данным шведской газеты Expressen, в спасательных операциях также участвовали четыре корабля НАТО.

По словам Стефана Эльфстрема, представителя шведской судоходной компании Stena Line, именно экипаж Stena Spirit нашел ребенка и мать в воде.

"Мы получили сигнал тревоги от нашей команды, что они видели двух человек в воде. Мы немедленно развернулись и запустили поисковую лодку", — отметил Эльфстрем.

В 17.30 JRCC сообщил, что мать и ребенок были найдены в воде и доставлены в больницу на вертолете. Какие у них травмы, пока неясно.

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