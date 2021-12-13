В Балтийском море столкнулись два грузовых судна: одно из них направлялось из Латвии в Британию

В Балтийском море столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось. Об этом сообщила в понедельник, 13 декабря, общественная телевещательная компания Швеции SVT.

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По ее данным, ЧП произошло в районе шведского города Истад и датского острова Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря.

Одно из судов — Karin Hoj — зарегистрировано в Дании, а другое -Scot Carrier — в Великобритании.

Ведется масштабная спасательная операция



Точное число человек на борту устанавливается, пока известно лишь о двух членах экипажа. Оба числятся пропавшими без вести. Начата масштабная спасательная операция. На 06.30 по местному времени на месте находились десятки катеров из Швеции и Дании, а над местностью барражировали вертолеты.

Как уточнил руководитель пресс-службы Морской администрации Швеции Юнас Францен, спасатели слышали крики людей, находящихся в воде. Пострадавших пока не удалось обнаружить. Температура воды составляет 4 градуса по Цельсию, воздуха — 5 градусов. В начале спецоперации на месте происшествия было темно.

Причина ЧП устанавливается



По предварительным данным, затонуло датское судно, команда британского участвует в поисках людей. Причина происшествия устанавливается.

Также известно, что судно Scot Carrier направлялось из Салацгривы в британский Монтроуз.