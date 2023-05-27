В Балтийском море завершена международная операция по обезвреживанию 50 мин

В четверг, 25 мая, завершилась двухнедельная международная операция по поиску и обезвреживанию невзорвавшихся боеприпасов Open Spirit 23, во время операции уничтожено 50 морских мин, сообщили агентству BNS в командовании ВМС Литвы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Команда противоминного корабля ВМС Литвы обследовала более 100 подводных контактов, обнаружив шесть морских мин времен Первой и Второй мировых войн.

Корабль также обнаружил более 20 минных якорей. Всего в ходе операции с другими кораблями противоминной обороны НАТО было обнаружено и обезврежено 50 морских мин. Разминированием также занимались саперы из группы по борьбе с подводными лодками Службы портовой и береговой обороны ВМС.

Операция Open Spirit 23 — это продолжающиеся усилия стран Балтии совместно с другими международными партнерами по обезвреживанию морских мин и других взрывных устройств, оставшихся после Первой и Второй мировых войн и послевоенного периода, на морском дне Балтийского моря, принадлежащем Литве, Латвии и Эстонии. В этом году учения проходили в Балтийском море в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны Латвии.