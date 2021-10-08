В Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом
Foto: Shutterstock

Причины обрушения части дома в Батуми пока неизвестны, одной из версий является взрыв газа. В обрушившемся корпусе находилось 15 квартир. Из-под обломков извлечены подросток и младенец.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В центре Батуми обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Под завалами построенного в 1980-х годах здания на улице 26 мая могут находиться люди, сообщают в пятницу, 8 октября, грузинские СМИ.

Спасатели эвакуируют находящихся в оставшейся части здания жителей. Из-под завалов удалось спасти подростка и младенца. Один из них находился в стоявшей рядом с домом машине, которую накрыло обломками. Подростка увезли в больницу, сообщила исполняющий обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе. По ее данным, в обрушившемся корпусе было 15 квартир.

Причина обрушения в Батуми пока неизвестна, одной из версий является взрыв газа. Местные жители собщают, что слышали похожий на взрыв звук. На место приехали глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и региональный министр здравоохранения Нино Нижарадзе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

Грузия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость