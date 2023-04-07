В Беларуси бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Минский областной суд заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало к 17 годам колонии усиленного режима, со ссылкой "Белта" сообщает Meduza.

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Суд признал Цепкало виновным по ряду уголовных статей, в том числе по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее "Зеркало" писало, что Цепкало обвиняли по девяти статьям, в том числе о призывах к захвату власти, создании и финансирование экстремистского формирования, а также публичных оскорблениях и клевете в отношении Александра Лукашенко. Обвинение запрашивало для Цепкало 19 лет лишения свободы.