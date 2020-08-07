В Беларуси глава штаба кандидата в президенты Черечня получил 10 суток

Суд в Беларуси приговорил Николая Лысенкова, начальника штаба кандидата в президенты Беларуси Сергея Черечня к 10 суткам ареста. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил в своем телеграм-канале Черчень.

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Ранее в этот день Лысенкова задержали на избирательном участке в Минской области. Как сообщил Черечень белорусскому изданию tut.by, милиция забрала Лысенкова в городе Столбцы с избирательного участка, где он был наблюдателем. Его обвиняют в организации несанкционированного массового мероприятия, однако пока не понятно, о чем конкретно идет речь, сказал Черечень.

На видео, которое опубликовал на Youtube штаб Черечня, видно, как к Лысенкову подходит милиционер и говорит, что в отношении его начат административный процесс, и он должен проехать в Столбцовский РУВД в Минской области для проведения проверки.

Задержание главы штаба Тихановской



В Минске в четверг задержали Марию Мороз, возглавляющую избирательный штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Марию Мороз задержали у литовского посольства, когда она подавала документы на литовскую визу. Задержание ничем не объяснили. Позже ее отпустили после «разъяснительной беседы".