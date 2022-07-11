В Беларуси хотят ограничить выезд граждан за рубеж

В белорусский парламент внесен законопроект, авторы которого предложили ограничивать выезд граждан из страны в "интересах национальной безопасности". Если закон примут, новые правила также затронут белорусов, в отношении которых заведено административное дело по "политической" статье, и сотрудников силовых структур.

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Правительство Беларуси внесло на рассмотрение в парламент законопроект, уточняющий правила пересечения границы, которые действуют для граждан страны. Об этом сообщает издание "Зеркало".

Законопроект, в частности, расширяет перечень оснований для запрета на выезд из страны. Комитет государственной безопасности (КГБ) сможет на срок до полугода ввести подобное ограничение в отношении гражданина, чей "выезд противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь". "Зеркало" уточняет, что в законопроекте не говорится, "какие граждане и на каких основаниях будут попадать в эту категорию".

Также запрет коснется белорусов, в отношении которых ведется "процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления". "В "правонарушения против порядка управления" входят так хорошо знакомые белорусам "политические" статьи КоАП: неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий и так далее", — уточняет "Зеркало". Раньше такой запрет действовал только в отношении граждан, осужденных за административное правонарушение, но не оплативших штраф.

Если законопроект примут, белорусские военные и сотрудники силовых структур смогут выезжать из страны только по согласованию с руководством (раньше эта норма носила негласный и рекомендательный характер). Начальник военнослужащего или милиционера вправе отказать ему в выезде из страны "в целях обеспечения интересов национальной безопасности".

Законопроект должны рассмотреть на осенней сессии белорусского парламента.