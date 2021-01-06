В Беларуси назвали число осужденных по политическим делам

В Беларуси с начала избирательной кампании в 2020 году более ста человек были осуждены по уголовным делам, имеющим политически мотивированный характер. Такие данные обнародовал в среду, 6 января, белорусский правозащитный центр "Весна".

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"По сведениям, которые удалось собрать, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов", — сообщает организация. На ее сайте указано, что общее число уголовных дел, заведенных в Беларуси с начала избирательной кампании против участников президентской гонки, активистов их штабов, а также участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании,достигает 900. 166 человек из этого списка правозащитники признали политическими заключенными.

По каким статьям заводят дела против участников протестов в Беларуси

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса РБ, по которым возбуждаются дела, это — статьи о массовых беспорядках, организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, в связи с протестами после президентских выборов в стране было возбуждено несколько дел по статьям о клевете, хулиганстве и другим статьям УК РБ.

Протесты после президентский выборов в Беларуси

Со дня выборов президента Беларуси, прошедших 9 августа 2020 года, в стране не утихают протесты против их официальных результатов, согласно которым занимавший на тот момент пост главы государства Александр Лукашенко одержал убедительную победу, набрав около 80 процентов голосов.

С конца 2020 года протестующие в Беларуси сменили тактику, сделав основным местом проведения акций не центральные улицы и площади, а дворы своих домов.