В Беларуси опубликован текст поправок к конституции

Нововведения позволяют президентам Беларуси по истечении полномочий избежать ответственности за действия на этой должности и запрещают избираться главой государства более чем на два срока по пять лет.

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В Беларуси в понедельник, 27 декабря, обнародован проект поправок к конституции страны. Среди прочего они предполагают, что человека, покинувшего должность президента, нельзя привлечь "к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий". Всебелорусское народное собрание вправе сместить президента с должности "в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления".

Кроме того, изменения запрещают избираться на пост главы государства более чем на два пятилетних срока. А лица, решением суда отправленные в места лишения свободы, не имеют права избирать и быть избранными, следует из документа.

О патриотизме, браке и военной агрессии

Ряд нововведений касается истории страны. Так, государство должно обеспечивать "сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", а "проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина".

В предлагаемых поправках брак охарактеризован как "союз женщины и мужчины". Кроме того, Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", отмечается в документе.

Минск планирует референдум на февраль 2022 года

О необходимости подготовить новую конституцию действующий правитель Александр Лукашенко заявил в феврале на VI Всебелорусском народном собрании, через полгода после начала массовых протестов. В июле созданная конституционная комиссия представила проект документа, который политик, правящий республикой с 1994 года, вернул на доработку, но не уточнил, что именно его не устроило. Обновленный проект представили Лукашенко в начале ноября. Официальный Минск планирует провести референдум по новой конституции в феврале 2022 года.

Лукашенко был вновь объявлен президентом после выборов в августе

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК, возглавляемый Лидией Ермошиной, объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекали бойцы ОМОНа и других силовых структур.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были арестованы либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан. К лету 2021 года режим Лукашенко ликвидировал практически все независимые СМИ в республике.

Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели в отношении Минска несколько пакетов санкций.