В Беларуси прекращено вещание телеканала Euronews

В Беларуси прекращена трансляция программ Euronews. Как сообщает Министерство информации Республики Беларусь, вместо Euronews в Беларуси начинает вещание телепрограмма "Победа" о Великой Отечественной войне. Это масштабный проект российского производства, созданный к 75-летию победы над нацистской Германией.

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В Мининформе указали, что срок действия разрешения на распространение информации Euronews на территории Беларуси истек. В сообщении ведомства также говорится, что с 12 апреля в стране начинает вещание "Победа" — телеканал о Великой Отечественной войне, созданный российским Первым каналом к 75-летию победы над нацистской Германией.

В эфире "Победы" — классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.

Новая информационная политика

На прошлой неделе в Беларуси был назначен новый министр информации — Владимир Перцов. Сразу после назначения он заявил о намерении занять информационное поле "государственным контентом" и сделать его доминирующим.

"Президентом поставлены конкретные задачи по реорганизации работы министерства в соответствии с требованиями времени и той информационной войной, которая сейчас ведется", — пояснил он.