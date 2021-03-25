В Беларуси проходят превентивные задержания в ожидании протестов по случаю Дня Воли

Несколько десятков жителей Беларуси были задержаны 24 марта, накануне неофициального праздника независимости — так называемого Дня Воли. Как отмечает лишенный в Белоруссии регистрации правозащитный центр "Весна", на следующий день задержания и обыски продолжились.

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День Воли белорусская общественность ежегодно отмечает 25 марта — в годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики (БНР). 25 марта 1918 года в Минске на сессии Рады БНР приняли Третью Уставную Грамоту, согласно которой Белорусская Народная Республика провозглашалась свободным и независимым государством. Название "День Воли" впервые появилось в 1990 году, в вышедшем специальном выпуске газеты "Свобода", символом праздника являются бело-красно-белые флаги. Официальные власти эту дату не признают, а посвященные ей мероприятия, как правило, сопровождаются массовыми задержаниями.

Правозащитники располагают информацией о задержании около 40 человек в среду, 24 марта: некоторые были помещены под стражу по административным протоколам или задержаны в связи с уголовными делами, а для значительной части их причины пока остаются неизвестными.

Так, в Минске в общей сложности было задержано 15 человек, большая часть которых была впоследствии арестована. Одним из задержанных стал белорусскоязычный блогер Егор Тубелевич, которого подозревают в блокировке движения поездов в Лидском районе. Еще одного местного жителя задержали в связи с делом о хулиганстве, а 20-летнего студента Артема Боярского осудили на 25 суток административного ареста по неизвестной причине. Игоря Толстого задержали за вывешенный на балконе его квартиры флаг, а Наталью Сивцову-Седушкину задержали за ленты на окне ее квартиры и отпустили через три часа после составления административного протокола.

Еще одного мужчину доставили во Фрунзенское РУВД, а затем в изолятор на Окрестина. Причиной задержания стали подозрения в администрировании им "оппозиционного телеграм-канала". Минчанин Иван Паршин был доставлен во Фрунзенское РУВД, а телеграм-канал "Списки Окрестина" проинформировал о задержании еще восьми человек, без указания причины и обстоятельств.

Еще троих человек задержали в Молодечно, один из них стал подозреваемым по части 1 статьи 342 УК Белоруссии (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Также без объяснения причин задержаны трое жителей Бреста, в Пинске задержаны еще двое, один из которых является фигурантом уголовного дела о событиях 9 августа.

В Пружанах семейной паре Игорю и Юлии Лаптановичам предъявили обвинения по статье 342 Уголовного кодекса Белоруссии (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), мужчину при этом задержали и поместили в СИЗО в Бресте.

В агрогородке Малеч Березовского района задержали Геннадия Климашевича, который накануне поместил у себя на балконе изображение герба "Погоня". В феврале мужчину пытались привлечь по административному делу за нарисованный на том же балконе бело-красно-белый флаг, но тогда он его закрасил и процесс был прекращен. По одному человеку по невыясненным причинам задержали в Браславе, Гомеле и Речицах: задержанный в Речицах местный предприниматель Денис Шиленок накануне рассказывал журналистам, что заметил за собой слежку. В Новополоцке задержаны двое участников августовской стачки на предприятии "Нафтан".

Несколько человек задержаны в Калинковичах: обыск был проведен у Николая и Марины Михеевых, затем их увезли в местный РОВД. Точная причина задержания неизвестна. Постановление об обыске в связи с уголовным делом об оскорблении сотрудников милиции предъявили активисту Николаю Судасу, его самого доставили в РОВД. Члена ОГП Александра Елисеева, который находился в больнице на стационарном лечении, доставили в квартиру его матери для проведения обыска, связанного с расследованием дела о клевете в чате телеграм-канала "Мозырь для жизни". В Бресте задержали журналистов Милану Харитонову и Алеся Левчука по статье 23.5 КоАП (Нарушение законодательства о средствах массовой информации).

В Светлогорске перестал выходить на связь местный активист Дмитрий Дикун — предполагается, что он мог быть задержан по уголовному делу. Активистка Алена Наумович была осуждена по административной статье за неповиновение — женщине назначили штраф в размере 25 базовых величин (725 рублей). Также в среду по 15 суток получили задержанные накануне вечером Александр Алексейков и Алексей Блажевич, однако по каким статьям они обвинялись, неизвестно. Один человек задержан в Новогрудке, двоих общественных активисток после обыска задержали в Бобруйске: какие обвинения им предъявлены, не сообщается.

Кроме того, силовики пришли к представителям Союза поляков Беларуси в Гродно и Волковыске. В Витебске задержали известного оппозиционера и диссидента Бориса Хамайду. В Могилеве — правозащитника и активиста Александра Хамратова. В одном из общежитий БГУ задержана студентка Александра Гузовская, участница осенних акций протеста. С обыском пришли и к Елизавете Хомчановской в рамках возбужденного против нее уголовного дела по ст. 293 (Массовые беспорядки) и ст. 342 (Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Так, в Гродно задержали активиста Союза поляков Андрея Почобута. Жена Андрея Оксана сообщила, что в их квартире прошел обыск по делу о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130). По ее словам, обыск закончился около 11:20: у них изъяли два ноутбука, жесткий диск, семь рабочих и нерабочих мобильных телефонов, флешки, бейджи, литературу на польском языке, документы, договор на "карту поляка" старшей дочки. Адвоката в квартиру не пустили. А против главы Союза поляков Анжелики Борис и "иных лиц" возбудили уголовное дело по статье о разжигании национальной вражды.