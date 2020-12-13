В Беларуси прошли "марши народного обвинения", задержано 170 человек

В Белоруссии в воскресенье прошли очередные акции протеста, продолжающиеся со дня выборов президента в августе.

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"В богатой палитре эмоций у каждого из нас есть и страх, и усталость, но еще сильнее — жажда справедливости. Выход каждого из нас завтра — это отказ подчиняться насилию и лжи. Это еще один шаг к новой стране, в которой будет цениться каждый. Это требование справедливости и закона", — было сказано в анонсе "Марша народного обвинения" в телеграм-канале Nexta Live, координирующем протесты.

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", число задержанных на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье превысило сто человек. Вечером воскресенья в списках центра 170 человек, передает ТАСС.

Больше всего задержанных — в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в поселке Боровляны, Смолевичах и Бресте.

Протестующие в столице днем сформировали колонны в микрорайонах Каменная горка, Уручье, Зеленый луг, Чижовка, Запад, Лебяжий, Курасовщина и ряде других. Группы протестующих насчитывали от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Некоторые участники несанкционированных акций обозначали себя бело-красно-белой символикой.

После того, как сотрудники правоохранительных органов разгоняли колонны протестующих, производя задержания, участники акций вновь пытались собраться в группы.Точное количество участников оценить сложно. Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.С конца ноября демонстрации проходят в новом формате: протестующие собираются и гуляют в районных центрах, предпочитая не заходить в центр города.

Впервые за 127 дней протеста противников действующей в Белоруссии власти в ходе нынешних акций в Минске не ограничивали мобильную связь и не закрывали станции метрополитена. Также это первое протестное воскресенье, когда в Минске не отключали мобильный интернет и не закрывали станций метро.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям.