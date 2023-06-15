В Беларуси разрешили заводить уголовные дела на мертвых людей — и судить их
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Палата представителей — нижняя палата парламента — поддержала законопроект, разрешающий Генпрокуратуре Беларуси возбуждать уголовные дела в отношении уже умерших людей, сообщается в Telegram-канале законодательного органа.

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Как отмечает "Зеркало", "суды над мертвыми" можно будет проводить в отношении лиц, обвиняемых в совершении действий, которые перечислены в статье 85 Уголовного кодекса Беларуси. Там названы преступления, по которым сейчас не применяется норма об освобождении от ответственности по истечению срока давности — это, например, подготовка либо ведение агрессивной войны, преступления против безопасности человечества, применение оружия массового поражения, нарушение законов и обычаев войны, отдание преступного приказа во время вооруженного конфликта, геноцид и экоцид.

Представлять интересы умершего человека в суде смогут его родственники, для этого они будут должны подать заявление после получения соответствующего уведомления. В противном случае (или если органы следствия и прокуратуры не найдут родственников обвиняемого) интересы подсудимого будет защищать назначенный государством адвокат.

В пресс-релизе Палаты представителей подчеркивается, что законопроект был подготовлен Генпрокуратурой Беларуси в рамках принятия мер по "всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, установлению лиц, причастных к его совершению, и их уголовному преследованию".

Закон вступит в силу после того, как его одобрит Совет Республики (верхняя палата парламента) и подпишет Александр Лукашенко.

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