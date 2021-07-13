В Беларуси ряд сотрудников издания "Наша Нива" признали политзаключенными
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Белорусские правозащитники признали политзаключенными четырех сотрудников интернет-издания "Наша Нива". Об этом в понедельник, 12 июля, сообщается на сайте правозащитного центра "Весна".

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Среди признанных политзаключенными — главный редактор портала Егор Мартинович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко, главный бухгалтер Ольга Ракович и главред детского и научно-популярного журналов, издаваемых "Нашей Нивой", Андрей Дынько.

Правозащитники: власти Беларуси продолжают наступать на свободу слова


"Действия в отношении сотрудников издания "Наша Нива" являются продолжением целенаправленной политики властей по ограничению распространения неподцензурной информации в стране и продолжением наступления на свободу слова", — говорится в заявлении, под которым подписались также Белорусский ПЕН-центр, "Белорусский Хельсинкский комитет" и другие организации.

Ранее, 8 июля, власти Беларуси ограничили доступ к сайту издания nn.by. В тот же день у ряда сотрудников "Нашей Нивы" прошли обыски. Мартинович, Скурко, Ракович и Дынько были задержаны по делу, заведенному по части 1 статьи 342 УК Беларуси (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них).

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