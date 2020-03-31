В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным коронавирусом

В Беларуси от последствий заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 скончался первый пациент. Это актер Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. 75-летний Дашкевич скончался от последствий заражения коронавирусом в ночь на вторник, 31 марта, сообщила его дочь Виктория в интервью информационному порталу Tut.by.

Правильный диагноз Дашкевичу был поставлен не сразу. В поликлинике у него и его жены сначала выявили воспаление легких и отправили на госпитализацию в тубдиспансер, однако это медучреждение было переполнено, поэтому супругам выписали антибиотики и отпустили их домой. Дома у актера повысилась температура, и дежурный врач рекомендовала немедленно ехать в больницу.

На этот раз супругов положили в кожно-венерологический диспансер. У них взяли анализы на коронавирус, но результаты пришли отрицательные. В диспансере Дашкевич лежал в одной палате сначала с одним, а потом с тремя другими пациентами. 24 марта состояние актера ухудшилось, его перевели в специализированный центр в Витебске и взяли у него новый тест на коронавирус, который на этот раз оказался положительным.

Жена актера была выписана 26 марта, в настоящее время она на карантине. Ее муж находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Согласно сообщениям, за границу Дашкевич не ездил.

По официальным данным, в Беларуси зафиксировано 152 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 47 человек. В отличие от других стран, в Беларуси пока не введено жестких ограничительных мер по борьбе с SARS-CoV-2. Президент страны Александр Лукашенко считает происходящее "психозом" и обвиняет оппозицию в попытке использовать ситуацию с коронавирусом против действующего режима.