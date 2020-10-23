В Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел в связи с акциями протеста
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В Беларуси возбуждено уже более 400 уголовных дел в связи с акциями протеста против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа, на которых, согласно официальным данным, победу одержалАлександр Лукашенко. Об этом сообщил в четверг, 22 октября, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"С 9 августа возбуждено более 400 уголовных дел в связи с массовыми беспорядками, организацией и подготовкой действий, грубо нарушающих общественный порядок, в связи с сопротивлением, насилием или угрозой его применения к сотруднику милиции, осквернением и порчей имущества, хулиганством", — написал Брылев в посте, размещенном в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Максимально суровые наказания

По словам чиновника, прокуроры направили в суды более 40 уголовных дел, ряду лиц уже вынесены приговоры, в том числе к лишению свободы. "Государственные обвинители с учетом обстоятельств преступлений ориентируют суды на вынесение максимально суровых мер наказания", — заявил Брылев.

Массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются уже третий месяц. В ходе жесткого подавления этих акций погибли несколько человек, тысячи других были задержаны и арестованы.

В Минске 22 октября прошла очередная протестная акция — "Марш людей с (не)ограниченными возможностями".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Лукашенко протесты в Беларуси
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt