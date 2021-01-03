В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима Лукашенко
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Беларуси в первое воскресенье нового года, 3 января, возобновились акции протеста. В этот день в разных районах Минска жители вышли на районные марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!".

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Помимо минского района Сухарево аналогичные акции прошли в Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивной и в других районах белорусской столицы. Первые прогулки начались еще до рассвета, в 8 утра.

Кроме того, в районе Уручье была замечена акция сторонников Лукашенко. Около двадцати человек стояли вдоль дороги с красно-зелеными флагами.

Жители Минска на крыльце здания факультета журналистики Белорусского госуниверситета провели акцию солидарности с независимыми журналистами , подвергшимися преследованиям. Участники пикета держали плакаты с надписями "62 избитых журналиста", "1200 суток за решеткой", "497 задержаний", "15 уголовных дел".

Такую форму протеста — районные и дворовые акции — в Минске начали использовать в конце 2020 года. При этом последние воскресные акции уже не были широко анонсированы, минчане договаривались о них через чаты.

О задержанных в ходе нынешних воскресных акций в Минске информации не поступало. Ранее, 1 и 2 января, правозащитный центр "Весна" сообщал о задержании трех человек. Под арестом за участие в протестах новый год в Беларуси встретили более 110 человек.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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протесты в Беларуси Лукашенко Беларусь
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