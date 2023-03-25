В Беларуси вступили в силу поправки о смертной казни

Согласно принятым поправкам, в республике также вводятся уголовная ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии и штрафы за преступления антигосударственной направленности.

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В Беларуси в субботу, 25 марта, вступили в силу поправки в кодексы об уголовной ответственности, предусматривающие смертную казнь для чиновников и военнослужащих за государственную измену, а также уголовную ответственность за пропаганду терроризма и дискредитацию армии.

Законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был внесен Советом министров в Палату представителей Национального собрания Беларуси в конце октября 2022 года. В конце февраля 2023 года он прошел два чтения в парламенте, после чего был одобрен Советом Республики. Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал документ 9 марта, а 14 марта закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В документе говорится, что он вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Согласно закону, уголовная ответственность "за измену государству", совершенную должностным лицом, распространяется на всех лиц, занимающих госдолжности. В этом случае в документе предусмотрена возможность применить наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

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Кроме того, за ряд преступлений антигосударственной направленности установлено дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч базовых величин (около 680 тысяч евро). Эта мера, по мнению авторов поправок, "призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности".

Закон также вводит уголовную ответственность за "пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов". С 3 до 10 суток увеличичен срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, а также в шпионаже и агентурной деятельности.

В то же время поправки предусматривают освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении преступления.