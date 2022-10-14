В Беларуси введен режим контртеррористической операции

В Беларуси на фоне "сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств" введен режим контртеррористической операции, заявил в интервью газете "Известия" глава белорусского МИД Владимир Макей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции. Действительно была информация о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", — сказал он.

Режим контртеррористической операции дает силам безопасности широкие полномочия, включая задержания для проверки личности, введение запрета на передвижения, прослушивание и контроль всех коммуникаций, а также беспрепятственное проникновение сотрудников спецслужб в любые помещения.

Вспышка военной активности в Беларуси на этой неделе привлекла внимание Украины и Запада, которые рассматривают действия Минска как потенциальный знак того, что Александр Лукашенко может направить свою армию на поддержку неудачных военных усилий России в Украине, отмечает Reuters.

В понедельник Лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности, что он отдал приказ о развертывании войск вблизи Украины в ответ на то, что, по его словам, является "явной угрозой для Беларуси со стороны Киева и его сторонников на Западе".

Одновременно СМИ пишут, что Лукашенко решил провести "скрытую мобилизацию" для увеличения укомплектованности боевых частей.

Как сообщило издание "Наша Нива" со ссылкой на несколько не связанных между собой источников, власти решили публично не объявлять о мобилизации с учетом российского опыта, и повестки пока получат только жители сельских районов.

"О целях мобилизации можно будет судить, зная количество призывников", — отмечает издание.