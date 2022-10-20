В Беларуси введено государственное регулирование цен

Белорусские производители должны согласовывать повышение отпускных цен с госорганами, а для импортеров и торговли установлены пределы максимальных надбавок, следует из постановления Совета министров.

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Совет министров Беларуси в среду, 19 октября, подписал постановление о новой системе регулирования цен. Изменения затрагивают товары всей потребительской корзины — как отечественные, так и импортные, указали в пресс-службе правительства республики.

Как следует из нововведений, теперь производители обязаны согласовывать повышение отпускных цен с государственными органами, областными исполнительными комитетами и Минским горисполкомом. Для импортеров и торговли установлены пределы максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. Бартерные сделки тоже нужно согласовывать с госорганами. Кроме того, при поставке на рынок продукции белорусского производства запрещено выплачивать бонусы и другие вознаграждения по продвижению товаров.

Лукашенко запретил повышать цены в Беларуси

Правитель Беларуси Александр Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства 6 октября запретил повышать цены в стране, а также пригрозил чиновникам ответственностью в случае закрытия торговых точек. Через несколько дней Лукашенко заявил, что главным является не запрет на рост цен, а выработка системы контроля за ценообразованием, однако до ее появления "цены расти не должны".

По данным Генеральной прокуратуры, к 15 октября в стране было заведено 18 уголовных дел по поводу якобы выявленных фактов нарушений в ценообразовании.