В Беларуси вынесен приговор анархистам по "делу партизан"

Четверо обвиняемых приговорены к длительным срокам лишения свободы. КГБ Беларуси внес этих анархистов в перечень лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

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Минский областной суд в среду, 22 декабря, признал четырех анархистов по так называемому "делу партизан" виновными и приговорил их к срокам лишения свободы до 20 лет. Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович, Сергей Романов и Дмитрий Дубовский признаны виновными в терроризме (ч. 2 ст. 289 УК РБ) и незаконном обороте оружия (ст. 295 УК).

Олиневичу назначено наказание в виде 20 лет колонии усиленного режима. Там же будут отбывать наказание Резанович и Дубовский: они приговорены к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно. Сергей Романов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Суд над обвиняемыми проходил в закрытом режиме.

Задержание анархистов



Четыре анархиста были задержаны белорусскими силовиками в конце октября 2020 года возле украинской границы. По сообщению погранслужбы Беларуси, у них было изъято две единицы огнестрельного оружия, холодное оружие, граната, специальная экипировка и снаряжение.

По заявлению КГБ Беларуси, задержанные проходили подготовку на территории Украины. КГБ обвинил их в поджоге отдела ГАИ в Мозыре и в поджоге машин у здания прокуратуры в Солигорске. Имена анархистов внесены в перечень физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности.