В Беларуси вынесены два новых смертных приговора
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К смертной казни приговорены два брата, обвиняемые по делу об убийстве их учительницы и поджоге ее дома. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания.

Могилевский областной суд в пятницу, 10 января, приговорил к смертной казни двух братьев: Илью и Станислава Костевых. Молодые люди, которым на момент совершения преступления исполнилось 19 лет и 21 год, обвинялись в убийстве своей 47-летней учительницы и поджоге ее дома, сообщил правозащитный центр "Весна".

Тело убитой женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее сгоревшем доме в Черикове в апреле 2019 года. С места происшествия пропал компьютер, который позднее был обнаружен в доме ранее судимых братьев. После ареста они сознались, что убийство и поджог — их рук дело. Причиной преступления стал давний конфликт.

Координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда, комментируя приговор, отметил, что на сегодняшний день в республике вместе с братьями Костиными ожидают смертной казни четыре человека. "В большей степени вызывает разочарование негативная, скажем так, реакция президента Александра Лукашенко в недавнем интервью радиостанции "Эхо Москвы". Президент в ответ на вопрос о введении моратория на смертную казнь сфокусировал свое внимание на ситуации с братьями Костевыми", — отметил он.

Правозащитник напомнил прецедент, когда после аналогичного комментария Лукашенко суд отменил решение кассационной инстанции и смертный приговор все-таки был приведен в исполнение. "Александр Лукашенко, мягко говоря, достаточно влиятельный человек в этом вопросе", — подчеркнул Полуда.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.

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Deutsche Welle

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