В Беларуси задержали капитана милиции. Он публично подал в отставку на фоне протестов
Foto: Instagram/jeghor

В Новополоцке задержали капитана милиции Беларуси Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов после президентских выборов. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на издание "Наша Нiва" и жену экс-милиционера Марину Емельянову.

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По ее словам, Емельянова вызвали на работу под предлогом необходимости подписать акт приема-передачи формы, однако позже он был задержан.

"В 17:55 я ему звонила, он еще был в отделе, оформлял документы. В 19:55 я позвонила снова, хотела договориться, кто заберет нашу младшую дочь, ей три года. Он сообщил, что задержан. За что? Сказал, что пока не знает", — рассказала она.

Как сообщила женщина, ее мужу вменяют статью 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), 13 августа над ним должен состояться суд.

"Он человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда появился риск введения чрезвычайного положения, мы поговорили и решили, что пришло время увольняться", — рассказала Марина.

12 августа Емельянов опубликовал в инстаграме фотографию своих погон и удостоверения. Он подписал его так: "17 лет службы окончены… Моя совесть чиста… Милиция с народом…". Пост Емельянова собрал больше 350 тысяч лайков.

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17 лет службы окончены… ᅠ Моя совесть чиста… ᅠ Милиция с народом… ᅠ ᅠ #Belarus #Minsk #Brest #Novopolotsk #милицияснародом #странадляжизни @nexta_tv @belsat

A post shared by Емельянов Егор (@jeghor) on Aug 11, 2020 at 3:22am PDT

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