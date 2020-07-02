В Беларуси задержали личную помощницу Виктора Бабарико

Правоохранительные органы Беларуси задержали члена инициативной группы претендента на пост президента и личную помощницу Виктора Бабарико — Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке. Как уточнили в штабе в четверг, 2 июля, она доставлена в следственный изолятор Комитета госбезопасности Беларуси (КГБ) в Минске.

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По словам сторонников Бабарико, Карагачеву задержали сотрудники департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси. Предъявлены ли ей обвинения и, если да, тогда в чем заключается их суть, не уточняется.

Лидеры оппозиции под стражей или под следствием

За несколько недель до официальной регистрации кандидатов многие лидеры оппозиции в Беларуси оказались или под стражей, или под следствием.

В воскресенье, 21 июня, после известия о задержании бизнесмена Виктора Бабарико протесты начались в Минске. Предприниматель считается одним из главных соперников действующего президента Александра Лукашенко. Митингующие шли по центральным улицам белорусской столицы, скандируя "позор властям". В этот же день Бабарико и его сыну Эдуарду были предъявлены обвинения.

Дело против Белгазпромбанка

Бабарико в прошлом был председателем Белгазпромбанка, с 19 июня он также находится в СИЗО КГБ по уголовному обвинению. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь провели обыск в главном офисе Белгазпромбанка в Минске. Было возбуждено уголовное дело об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, ряд бывших и нынешних сотрудников банка задержаны.

20 июня сторонники Бабарико подали в Центризбирком пакет документов для регистрации его кандидатом в президенты Беларуси. Выборы назначены на 9 августа. Срок сбора подписей претендентов в президенты истек 19 июня.