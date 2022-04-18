В Беларуси задержали несколько десятков врачей

Александр Лукашенко заявил о задержании 35 врачей, которые, по его утверждению, получали взятки из-за рубежа за установку импортных протезов пациентам, сообщает Meduza.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ортопеды-травматологи, 35 человек, не просто подсказывали… людям, лежащим на операционном столе, какие импортные запчасти им в тело вставить ортопедические, а приличные получали за это от иностранцев взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома.

Лукашенко отметил, что среди задержанных есть и врач, консультировавший и его самого. По словам Лукашенко, министр здравоохранения предложил взять задержанных врачей на поруки и после возмещения "огромного ущерба" направить работать по специальности.

О задержании десятков травматологов и ортопедов в Беларуси стало известно в конце марта. Тогда издание "Зеркало" писало, что большинство задержанных — заведующие травматологических отделений больниц по всей стране. Источники "Зеркала" говорили, что дело связано с закупкой протезов немецкого производства, которые в Беларусь поставляет одна компания.

Как отмечает "Зеркало", это не первое массовое дело о взятках против врачей в Беларуси. В 2018 году были задержаны 95 человек, из которых 21 предстал перед судом по обвинениям в даче и получении взяток за содействие в регистрации и поставке лекарств и медицинской техники. Часть обвиняемых были приговорены к реальному лишению свободы, другие — к ограничению свободы и штрафам.