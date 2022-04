В Беларуси задержали "рельсовых партизан"

Белорусские силовики задержали подозреваемых в причастности к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, обеспечивающей движение железнодорожных составов.

Первое задержание было проведено в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа. Задержаны трое жителей Бобруйска, один из них получил ранения.

По данным правозащитного центра "Вясна", при задержании подозреваемые оказывали активное сопротивление и пытались скрыться, поэтому силы безопасности применили оружие.

Один из задержанных получил ранения и находится в медицинском учреждении. Другим оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, 30 марта полиция задержала еще одного работника БЖД, сотрудника Барановичского отделения БЖД и администратора тематических ресурсов БЖД в сетя "ВКонтакте" и "Одноклассники" — Валентина Самасюка.

Belarusian TV has aired the arrest of 3 "Railway Partisans" caught while sabotaging rail infrastructure in order to slow down Russia’s troop redeployment from Kyiv to the Donbas.

