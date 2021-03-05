В Беларуси заведено уголовное дело против ПЦ "Весна"
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

В Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности правозащитного центра (ПЦ) "Весна". Это подтвердил в пятницу, 5 марта, в беседе с DW заместитель председателя организации Валентин Стефанович.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По сведениям Совета ПЦ "Весна", уголовное дело против правозащитников было возбуждено по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. В Следственном комитете (СК) Беларуси утверждают, в частности, что ПЦ "Весна" занимается финансированием таких акций.

В рамках уголовного дела уже было проведено несколько допросов. Сейчас следствие ведет обыски в офисах региональных отделений организации, а также в квартирах ее членов. Так, 4 марта прошли обыски у шести волонтеров в Могилеве. Одним из подозреваемых проходит член Совета ПЦ "Весна" Дмитрий Соловьев. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ "Весна" Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, говорится на сайте организации.

Уголовное дело против ПЦ "Весна" в Беларуси

Как рассказал DW Валентин Стефанович, об уголовном деле в отношении ПЦ "Весна" было известно уже несколько недель назад, однако лишь сейчас у руководства организации появилась достоверная информация о том, что возбуждено оно было именно по факту деятельности "Весны" и членов правозащитного центра.

По словам Стефановича, расследование по делу против "Весны" затронуло фактически все региональные отделения организации. "Ситуация будет развиваться дальше. Возможно, подозреваемых, обвиняемых будет больше. Кого-то, может, под стражу возьмут", - полагает правозащитник.

Заявление ПЦ "Весна" в связи с уголовным делом

5 марта Совет ПЦ "Весна" опубликовал на своем сайте заявление в связи с ведущимся против организации уголовным делом. В документе подчеркивается, что правозащитная деятельность ПЦ "Весна" полностью соответствует Конституции Беларуси и должна быть гарантирована со стороны государства, а сам правозащитный центр "никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод".

Несмотря на это, на протяжении всех 25 лет своего существования организация "регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования" ее членов, указывают правозащитники.

"Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ "Весна" как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Александра Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране", - подчеркивают авторы заявления.

"Мы выражаем свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении нашей организации и ее членов. Мы никогда не остановим своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии", - резюмируют они.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

3

Source

Deutsche Welle

Tags

Александр Лукашенко
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Объявления

Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€